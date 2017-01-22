«Аллегро» опоздает в Петербург более чем на час

Скоростной поезд «Аллегро» из Хельсинки в Петербург (рейс №784) прибудет в Северную столицу РФ с опозданием примерно на 1 час 15 минут. Об этом «Фонтанке» сообщили в пресс-службе ОЖД.

По расписанию состав прибывает на Финляндский вокзал в 14.27.

Задержка связана с тем, что утром 22 января на территории Финляндии произошел технический сбой в центре управления движением железнодорожного транспорта.

Соответственно, сегодняшний рейс №785 из Петербурга в столицу Суоми (по расписанию – 15.30) тоже стартует с задержкой – примерно в 20 минут.