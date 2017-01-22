Медведев предложил заменить проверки бизнеса на одну раз в три года

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил для снижения административной нагрузки на бизнес заменить все проверки предпринимателей, которые проводят разные ведомства, на одну комплексную, которая будет проводиться один раз в три года.

"Будем и дальше снижать административные барьеры. Нужно менять проверки предпринимателей каждым ведомством на комплексную проверку раз в три года. И ускорять внедрение риск-ориентированного подхода в работу контрольно-надзорных органов", — сказал премьер, выступая на съезде партии "Единая Россия", который проходит 22 января в Москве.

Ранее сообщалось, что российский премьер-министр останется председателем ЕР на новый срок.