Вся надежда на киберфутбол

Первый открытый чемпионат РФПЛ по киберфутболу стартует в это воскресенье. «Фонтанка» рассказывает, что это такое, сколько на нем можно заработать, и за кого болеть петербуржцам.

В декабре Российский Футбольный Союз (РФС) принял решение развивать киберфутбол и спустя всего 20 дней РФПЛ объявила о запуске первого открытого чемпионата. Принять участие в нем может каждый, кто достиг 18 лет. Будут свои представители и у реальных футбольных клубов премьер-лиги. Таких, правда, пока немного и «Зенита» среди них нет. Тем не менее ведущие киберфутболисты России, среди которых есть и петербуржцы, уже вовсю готовятся к этому турниру. Главный приз — поездка на чемпионат мира, где можно сорвать уже настоящий куш.

Это тоже спорт?

Да, это тоже спорт, причем с недавних пор опять официально признанный. Почему опять? Российская Федерация была первой страной в мире, признавшей киберспорт официальным видом спорта. Историческое событие произошло 25 июля 2001 года. В 2006 году киберспорт исключили из Всероссийского реестра, и он вновь ушел в подполье. Во второй раз ситуация развернулась на 180 градусов в октябре 2015-го, когда миллиардер и основатель USM Holdings Алишер Усманов вложил 100 миллионов долларов в самую успешную российскую киберспортивную команду Virtus.pro. Уже тогда эксперты «Фонтанки» говорили, что де-факто это возвращает виртуальный спорт в правовое поле. Законодательного закрепления этого статуса долго ждать не пришлось: уже в июне 2016-го Министерство спорта Российской Федерации выпустило приказ, согласно которому компьютерный спорт вернули во всероссийский реестр видов спорта.

Киберфутбол – тоже игра номер один в мире?

Нет. В отличии от своего реального родственника, киберфутбол далек от первых строчек хит-парадов. В киберспорте лидирующие позиции занимают такие игры как: League of Legends, Dota2 (игры в жанре многопользовател ьской онлайн боевой арены), Hearthstone (коллекционная карточная игра) и Counter-Strike (шутер), которые с реальным миром имеют мало общего. FIFA (самый популярный футбольный симулятор, по которому проводится 99 процентов всех турниров) стабильно входит в 20-ку самых просматриваемых игр на ведущем сайте потокового видео Twitch.tv. Время от времени, игра попадает в десятку.

Почему так происходит, «Фонтанке» объяснил глава Федерации киберфутбола России (ФКФ) Юрий Сошинский.

«Реальный футбол очень сильно оттягивает на себя внимание от киберфутбола. В FIFA играет очень много людей, но многие из них просто не знают, что это еще и очень интересное соревнование. Это никогда раньше не популяризировало сь, в том числе, и самими разработчиками, в отличии, скажем, от тех же League of Legends. Electronic Arts (компания-разраб отчик серии игр FIFA) начала вкладывать в киберспорт только в прошлом году», – рассуждает Юрий Сошинский.

Может быть, и с небольшим опозданием, но Electronic Arts сразу начала продвигать FIFA как серьезную киберспортивную дисциплину: призовой фонд турнира по FIFA 17 Ultimate Team Championship Series (по сути первый официальный чемпионат мира), который впервые пройдет в 2017 году, составит 1,3 миллиона долларов. Это вполне соответствует современным тенденциям в других играх. Например, призовой фонд чемпионата мира-2016 по Hearthstone составил 1 миллионов долларов. Столько же было в прошлом году у ведущих турниров по Counter-Strike. Выделяются только два монстра киберспортивного мира: League of Legends и Dota2. В первом случае призовой фонд главного турнира 2016 года составил 5 миллионов долларов, во втором — рекордные для киберспортивной индустрии 20 миллионов. Самым богатым турниром России по FIFA пока остается Кубок Лоусона-2016, прошедший прошлым летом в Москве, с призовым фондом в 10 тысяч долларов.

Как все это связано с реальным футболом?

Как это ни удивительно, самым прямым образом. Как только Electronic Arts в декабре 2016-го объявила об открытии киберспортивного подразделения, реальные футбольные клубы стали подписывать контракты с киберфутболистам и, а в некоторых стали создаваться целые киберспортивные подразделения. Пионером выступил немецкий «Вольфсбург»: еще в 2015 году он начал сотрудничать с местным чемпионом по FIFA Бенедиктом «Salz0r» Зальцером, а год назад подписал с ним, а также с чемпионом мира-2014 по киберфутболу британцем Дэвидом «DaveBtw» Бифуэем настоящие профессиональные контракты. Постепенно тренд стали подхватывать и другие клубы Европы: своих киберигроков подписали «Вест Хэм Юнайтед», «Шальке-04», «Спортинг», «Манчестер Сити», «Бавария», «Бешикташ», «ПСЖ», «Лион» и многие другие. Удивительно, но в России первым клубом, решившимся на подобный шаг, стала «Волга», выступающая во второй лиге. Затем к "Волге" присоединились «Уфа», ФК «Челябинск», московский «Спартак» и «Оренбург». По информации «Фонтанки», «Зенит» также контактировал с одним из сильнейших киберфутболистов в России, но до конкретных действий дело пока не дошло.

Многие из профессиональных киберфутболистов в прошлом занимались или даже занимаются до сих пор футболом. Без знаний реальной игры, как это ни странно, в FIFA очень сложно.

«В топ очень редко попадают игроки, никогда не игравшие в настоящий футбол на постоянной основе. Ну, или хотя бы они должны интересоваться им и смотреть большое количество трансляций. Из всех кибердисциплин киберфутбол больше всех приближен к реальному спорту. Здесь эта связь самая сильная», – говорит Юрий Сошинский.

Какой уровень у российского киберфутбола?

Не самый высокий, но если сравнивать с уровнем реального российского футбола, то дела тут обстоят гораздо лучше. Отечественные киберфутболисты регулярно входят в топ-5 на различных международных турнирах. Например, на некогда главном мировом киберспортивном турнире Electronic Sports World Cup Роберт «Ufenok77» Фахретдиннов был вторым в дисциплине «FIFA 14», а на чемпионате мира-2016 по «FIFA 17» Андрей «Timon» Гурьев из Нижнего Новгорода занял четвертое место.

Что об этом думает Мутко?

Вице-премьер РФ, он же президент Российского футбольного союза (РФС), Виталий Мутко не так давно стал проявлять большой интерес к киберфутболу. Не последнюю роль в этом сыграли, судя по всему, высокие позиции отечественных киберспортсменов на мировой арене.

«Это разновидность футбола, которую мы будем развивать. Можем провести чемпионат мира по киберфутболу, может, хоть там станем чемпионами. Возможно, проведем его параллельно с чемпионатом мира 2018 года», — делился своими мечтами с журналистами Мутко в конце декабря 2016-го после заседания исполкома РФС. Буквально через 20 дней после этого РФПЛ объявила о проведении первого открытого чемпионата по игре «FIFA 17».

Как будет проходить турнир РФПЛ по киберфутболу?

Турнир разделен на два этапа: отборочный и финальный. Отборочный этап в свою очередь разделен на две стадии: 22-23 января для матчей на игровой приставке Sony PlayStation 4 и 5-6 февраля – на Miсrosoft XBOX One. Заявиться для участия на этом этапе может любой желающий, достигший 18 лет. Вступительный взнос отсутствует. Подать заявку можно через сайт РФПЛ. Игры будут проходить в онлайне. Каждый матч длится 12 минут чистого игрового времени. Максимальное количество игроков – 1024. Лучшие из них попадут в финальную часть, где будут разделены на четыре группы по пять игроков в каждой. Сколько именно игроков из отборочного этапа попадет в финальную, зависит от клубов РФПЛ. Ориентировочно финал пройдет в марте, место проведения пока неизвестно. Среди потенциальных площадок рассматривается в том числе и Санкт-Петербург.

До 10 февраля клубы премьер-лиги должны заявить своих игроков (один клуб – один киберфутболист), которые сразу попадают в финал. Пока что киберфутболисты есть только у «Уфы» и «Спартака». Так как это не обязанность, а просто пожелание от руководства РФПЛ, уже сейчас можно сказать, что вряд ли мы увидим на этом историческом турнире представителей всех 16 клубов премьер-лиги. Тот же «Зенит», судя по всему, пока не горит желанием заниматься этим проектом. В плей-офф выходят по две лучшие команды из каждой группы. Победители четвертьфинальны х и полуфинальных пар определяются после двух матчей по сумме голов. В финале играют до трех побед. Главный приз – право на участие в региональном отборочном этапе мирового чемпионата Ultimate Team (TM) CHAMPIONSHIP, где можно будет побороться за реальные деньги – призовой фонд составит 1,3 миллиона долларов. Сама РФПЛ решила обойтись без денежного приза.

За кого болеть Петербургу?

Главная надежда Северной столицы – Руслан Яминов. На чемпионате России по FIFA в сентябре он разделил 5-6 место с тем самым Робертом «Ufenok77» Фахретдинновым. Специально для «Фонтанки» Руслан рассказал немного о себе.

«Шесть лет я занимался футболом в секции при учебной школе. Сейчас тоже играю, но уже не так часто. Зато регулярно хожу в тренажерный зал. Получаю второе высшей образование. Первое получал в РГГМУ по специальности «Государственное -муниципальное управление», сейчас учусь в СПБГЭУ по специальности «Финансы и кредит». В фифу играл всегда, но увлекся этой игрой как киберспортом 2,5 года назад. Как-то летом пригласили на турнир, в итоге занял на нем второе место. Тогда решил попробовать заняться этим всерьез. Получать стабильный заработок, как киберфутболист, трудно. Многое зависит от реальных футбольных клубов и их контрактов. Если это не учитывать, то на этом можно только подрабатывать, но можно попробовать развивать ютуб- и стримканал, которые позволят иметь неплохой заработок. В реальной жизни болею, конечно, за «Зенит».

Ну, и как настоящий спортсмен, на вопрос о своих планах на первый открытый чемпионат РФПЛ по киберфутболу Руслан отвечает, что намерен бороться только за победу. «На крупных турнирах не может быть другого настроя», – считает он.

Где смотреть?

Финал отборочного турнира будут показывать только в интернете, скорее всего на сайте Twitch.tv. Решающие игры финального этапа должны показать по телевизору. Вещатель еще не выбран, хотя и так понятно, что вариантов немного.

Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»