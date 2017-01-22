СМИ: Медведев останется председателем «Единой России»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сохранит пост председателя партии «Единая Россия».

Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на двух источников в партии.

Такие рекомендации были переданы съезду партии по итогам закрытых заседаний высшего и генерального советов партии, которые прошли в воскресенье, 22 января, в Москве. Руководители партии проголосовали за сохранение Медведева на главном посту в партии.

Члены высшего и генерального советов также проголосовали за сохранение Бориса Грызлова на посту председателя высшего совета «Единой России». В высший совет также рекомендовано включить спикера Госдумы Вячеслава Володина, утверждает источник «Дождя». Там сохранит место и мэр Москвы Сергей Собянин.

Съезд партии «Единая Россия» проходит в Москве 21-22 января. Ранее источники телеканала сообщили, что на съезд не приедет президент России Владимир Путин. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.