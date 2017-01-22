В Киеве заявили о предотвращении покушения на депутата Геращенко

Советник главы МВД Украины Зорян Шкиряк заявил, что Служба безопасности (СБУ) 21 января предотвратила покушение на депутата Верховной рады от фракции "Народный фронт" Антона Геращенко.

Накануне глава СБУ Василий Грицак заявил, что подконтрольное ему ведомство предотвратило покушение на депутата Верховной рады, однако на кого конкретно, не сообщил. По его словам, двое подозреваемых задержаны, они граждане Украины, ранее были судимы. Убийство планировалось совершить с помощью самодельного взрывного устройства.

"Сегодня (в воскресенье, 22 января) можем сказать, что речь идет о попытке убийства нашего друга и соратника, народного депутата Украины Антона Геращенко", — написал Шкиряк на своей странице в Facebook.

Он также написал, что попытка покушения на Геращенко была из-за его поддержки сайта "Миротворец" и антироссийской деятельности.