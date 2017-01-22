ОПЕК выполнила соглашение по сокращению добычи нефти на 80 процентов

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) на 80 процентов выполняет соглашение по снижению добычи. Об этом 22 января заявил министр нефтяной промышленности Венесуэлы Нельсон Мартинес после неформальной встречи представителей картеля и России.

Сама Венесуэла уменьшила производство нефти в январе более чем на 50 процентов от обещанного уровня, сообщил чиновник.

«Мы сократили примерно на 90 тысяч баррелей, это больше половины от того, что мы обещали», — отметил министр.

Глава Минэнерго России Александр Новак, в свою очередь, подчеркнул, что практически все страны, участвующие в соглашении, сокращают добычу по плану.

«Мы отмечаем с удовлетворением, что большинство стран выполняют свои обязательства в соответствии с соглашением. Цифры я скажу вам после сегодняшнего заседания [Комитета по мониторингу за снижением добычи нефти]. Но мы сейчас практически по всем странам видим динамику, которая соответствует первоначальным планам», — заявил Новак.

Добыча нефти в России в январе составляет 11,15 миллиона баррелей в день, отметил он и добавил, что все российские компании сокращают производство по запланированному графику.

Ранее, 21 января, в Вене состоялась неформальная встреча Комитета по мониторингу за снижением добычи нефти. В ней приняли участие представители ОПЕК и министр энергетики России. Новак возглавит работу комитета вместе со своим коллегой из Кувейта.

10 января сообщалось, что Россия сократила производство на 150 тысяч баррелей в день. Договоренность об ограничении добычи вступила в силу 1 января 2017 года. Она действует полгода.

Соглашение было достигнуто между Россией и странами ОПЕК в начале декабря 2016 года. Его предваряла договоренность, подписанная на саммите ОПЕК в Вене, где члены картеля обязались снизить добычу на 1,2 миллиона баррелей в сутки.