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22.01.2017 13:05

Тюмень могут лишить чемпионата мира по биатлону из-за допингового скандала

Международный союз биатлонистов (IBU) может лишить Тюмень права на проведение чемпионата мира 2021 года из-за последнего допингового скандала, сообщил вице-президент организации Ивор Леготян.

Слова спортивного функционера приводит чешский портал Sport.idnes.

Напомним, 21 января состоялось экстренное заседание исполкома IBU, на котором прошло обсуждение доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) во главе с Ричардом Маклареном. По итогам заседания было принято решение оправдать 22 из 29 российских биатлонистов, чьи дела по итогам доклада рассматривала экспертная комиссия IBU, в отношении оставшихся семи расследование будет продолжаться. Также IBU открыл официальное расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР).

«Чемпионат мира в Тюмени является открытым вопросом. Надо набраться терпения, мы должны решить много вопросов, чтобы затем вынести окончательный вердикт. 9 февраля на исполкоме IBU этот момент будет четко определен, при определенных обстоятельствах IBU может лишить Тюмень чемпионата мира», — сказал Леготян.

Тюмень получила право принять чемпионат мира 2021 года на конгрессе IBU в Кишиневе 4 сентября 2016 г.

Ранее Тюмень лишилась права на проведение восьмого этапа Кубка мира по биатлону и финала Кубка мира по лыжным гонкам текущего сезона.

 

 

Источник: "Газета.ру"


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