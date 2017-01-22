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22.01.2017 12:50

Глава МИД Германии: Избрание Трампа положило конец миропорядку ХХ века

Избрание Дональда Трампа положило конец миропорядку ХХ века. Такое заявление сделал министр иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер в своей статье, опубликованной 22 декабря в газете Bild am Sonntag.

«С избранием Дональда Трампа старый мир ХХ столетия окончательно завершен», — пишет Штайнмайер. «Какой миропорядок нас ждет в ХХI веке, как будет выглядеть мир завтрашнего дня, эти вопросы остаются открытыми», — замечает глава МИД ФРГ.

Штайнмайер предупреждает, что в период смены власти возникают сомнения, неуверенность, множество вопросов относительно курса нового руководства, и сегодня «многое поставлено на карту». На пост заступил не только Трамп, но и его команда, отмечает немецкий министр.

«Мы будем искать диалога и донесем наше отношение, наши ценности и интересы до новой администрации. Мы хотим очень четко донести наши идеи и наши ожидания по укреплению партнерства между Европой и США», — написал он.

«Я знаю, мы должны готовиться к сложным временам, к некоторой непредвиденности и неуверенности. Но я ставлю на то, что мы найдем в Вашингтоне внимательных слушателей, которые понимают, что даже большие страны тоже нуждаются в партнерах, и готовы идти своим путем вместе с хорошими друзьями и надежными союзниками», — добавил глава МИД ФРГ.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что намерена искать компромиссы с администрацией Трампа. В первую очередь, по ее словам, речь идет о военных расходах и торговом сотрудничестве.

 

 

Источник: РБК


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