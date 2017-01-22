Спасатели возобновили поиски подводного охотника на озере Долгое

Операцию по поиску пропавшего на этой неделе жителя Петербурга, приостановленную вчера из-за наступления темноты, возобновили утром 22 января. Сейчас в районе озер Безымянное, Долгое и Дудергофское мужчину разыскивают 35 спасателей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу, спасатели начали искать тело мужчины, пропавшего на озере Долгое, утром 21 января. В четыре часа дня операцию было решено приостановить из-за темноты. Работы возобновили сегодня, 22 января, в десять часов утра. К поиску петербуржца привлечены 35 человек личного состава, 8 единиц техники. Организован обход береговой линии, акваторию продолжают обследовать при помощи беспилотников, дно изучают водолазы. Однако пока никаких результатов нет.

Напомним, 56-летний любитель экстремального отдыха пропал на озере Долгое (Дудергофское озеро) в ночь на 20 января. Именно в это время, по сообщению супруги, мужчина перестал отвечать на звонки. Приехавший на место предполагаемой рыбалки знакомый нашел пустую машину, сам рыбак исчез.