На овощебазе на Софийской порезали мигранта

Мужчина с колото-резаными ранениями по всему телу госпитализирован с территории овощной базы во Фрунзенском районе Петербурга. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Как стало известно «Фонтанке», в полицию обратились медики с заявлением, что к ним в районе десяти утра 21 января поступил мужчина в тяжелом состоянии.

Предположительно, на 38-летнего гражданина Азербайджана напали на территории овощной базы на Софийской улице, 60. Врачи диагностировали колото-резаные раны головы, шеи, грудной клетки и голеней, шок 3-й степени.

Произошедшее классифицировали как умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.