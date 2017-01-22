Мертвого ребенка нашли в квартире на Лени Голикова
Полиция Петербурга устанавливает обстоятельства смерти трехлетнего ребенка, которого обнаружили в квартире на улице Лени Голикова.
Как стало известно «Фонтанке», тело трехлетнего мальчика нашли в квартире дома №74 на улице Лени Голикова в половине девятого вечера 21 января. Прибывшие специалисты не обнаружили внешних признаков насильственной смерти. По словам 32-летней матери, ребенок подавился каким-то предметом.
Точную причину смерти установят в морге.