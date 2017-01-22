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22.01.2017 11:16

Первая ракетка мира Энди Маррей проиграл в 1/8 финала Australian Open

Первая ракетка мира британец Энди Маррей уступил представителю Германии Мише Звереву в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису.

Зверев обыграл Маррея со счетом 7:5, 5:7, 6:2, 6:4. Соперники провели на корте 3 часа 33 минуты. Маррей сделал 10 подач навылет, у Зверева 7 эйсов. При этом британец чаще ошибался на подаче — 6 двойных ошибок против двух у немецкого теннисиста. Зверев никогда ранее в карьере не добирался до четвертьфинала турниров Большого шлема.

В четвертьфинале Зверев сыграет с победителем пары Роджер Федерер (Швейцария, 17) – Кэй Нисикори (Япония, 5).

Источник: РИА Новости


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