Меланья Трамп опубликовала первый твит в статусе первой леди США

Супруга президента США Дональда Трампа Меланья опубликовала в соцсети Twitter свой первый пост в качестве первой леди страны.

«Для меня большая честь служить этой прекрасной стране в качестве первой леди», — написала она.

Запись ретвитнули около 10 тысяч человек, почти 42 тысячи поставили лайк.

Инаугурация президента США состоялась в Вашингтоне 20 января. В тот же день, по данным ТАСС, за Дональдом Трампом закрепили официальный аккаунт президента США в Twitter. Он начал им пользоваться, но при этом продолжил публиковать сообщения и на своей личной странице в соцсети.

I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z