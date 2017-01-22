Меланья Трамп опубликовала первый твит в статусе первой леди США
Супруга президента США Дональда Трампа Меланья опубликовала в соцсети Twitter свой первый пост в качестве первой леди страны.
«Для меня большая честь служить этой прекрасной стране в качестве первой леди», — написала она.
Запись ретвитнули около 10 тысяч человек, почти 42 тысячи поставили лайк.
Инаугурация президента США состоялась в Вашингтоне 20 января. В тот же день, по данным ТАСС, за Дональдом Трампом закрепили официальный аккаунт президента США в Twitter. Он начал им пользоваться, но при этом продолжил публиковать сообщения и на своей личной странице в соцсети.
I am deeply honored to serve this wonderful country as First Lady! pic.twitter.com/tRTRVkDG6z— Melania Trump (@FLOTUS) 21 января 2017 г.
Источник: "Лента.ру"