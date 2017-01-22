Разбойник изрезал петербурженку в парадной на Васильевском

Петербурженка получила тяжелые травмы в результате разбойного нападения в минувшую субботу. Разбойник изрезал свою жертву ножом.

Как стало известно «Фонтанке», около девяти утра 21 января в парадной дома №48 по 3-й линии Васильевского острова неизвестный мужчина напал на молодую петербурженку. Перед тем как ограбить женщину, он ударил ее в грудь ножом, а также порезал лицо и шею. Преступник скрылся с сумкой, в которой были около 13 тысяч рублей, телефон и банковские карты. Потерпевшая госпитализирована в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело о разбое.