Грабитель вынес из «Евросети» на Авиаконструкторов четверть миллиона

Петербургская полиция ищет преступника, который напал на салон сотовой связи в Приморском районе города. Злоумышленник забрал больше 250 тысяч рублей.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, салон сотовой связи на проспекте Авиаконструкторов ограбили в субботу, 21 января. По данным следствия, злоумышленник вошел в торговую точку около семи вечера и угрозами физической расправы вынудил 20-летнего продавца-консультанта открыть сейф. Но 260 тысяч рублей грабителю показалось недостаточно, и он прихватил еще 10 тысяч из кассы, после чего сбежал.

Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».

Как стало известно «Фонтанке», нападению подвергся салон «Евросеть».