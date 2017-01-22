На Лиственной "с хлопками" горел большой ангар

Большой ангар горел на площади 150 квадратных метров в Выборгском районе Петербурга. Очевидцы пишут, что слышали хлопки.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, в половину одиннадцатого вечера 21 января огнеборцев вызвали на улицу Лиственную, 18. Там на площади 150 квадратных метров загорелся металлический неэксплуатируемый ангар.

"Происходило горение обстановки и мусора", – добавили в пресс-службе ведомства.

Возгоранию, который тушили 8 пожарных расчетов, присвоили повышенный номер сложности 1-бис. Открытое горение ликвидировали в 23.10. Никто не пострадал.

Отметим, что читатели "Фонтанки", живущие по соседству, слышали хлопки на месте происшествия:

"Была большая вспышка, громкий хлопок, затем появились клубы дыма, подсвечиваемые пламенем (видел с балкона)", – утверждает петербуржец Алексей.