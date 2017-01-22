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22.01.2017 10:23

Из банка в Купчино похитили крупную сумму денег

Полиция Петербурга разыскивает преступников, которые минувшим вечером, 21 января, забрали из финансовой организации во Фрунзенском районе 750 тысяч рублей, 700 долларов США и 3,5 тысячи евро.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, трое неизвестных вошли в помещение филиала одной из финансовых организаций на проспекте Славы около семи часов вечера 21 января. Злоумышленники, угрожая пистолетом, заставили 25-летнюю сотрудницу открыть металлический сейф и похитили оттуда около 750 тысяч рублей, 700 долларов США, 3500 евро. Забрав добычу, мужчины сбежали.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

 


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