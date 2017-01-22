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22.01.2017 10:12

В СовФеде опровергли планы РФ создать военные базы в Ливии

Россия не обсуждает с Ливией создание военных баз на ее территории, заявил председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров.

Ранее швейцарская газета Neu Zürcher Zeitung написала со ссылкой на СМИ Италии и стран Персидского залива, что ливийский лидер подписал соглашение, в котором говорится о планах России построить две военные базы в Тобруке и Бенгази.

"Таких переговоров не ведется", — сказал Озеров.

Вместе с тем сенатор подчеркнул, что созданная в сирийском Тартусе база ВМФ может служить примером того, что военно-морское сотрудничество между государствами может быть "направлено не против кого-то, а, напротив, для кого-то".

"ВМФ России могут играть своеобразную миротворческую роль в Средиземноморье, базы могут использоваться для помощи в борьбе с морскими пиратами, в охране госграниц", — сказал Озеров.

Москва и Дамаск 18 января подписали соглашение о расширении и модернизации пункта обеспечения ВМФ России в сирийском Тартусе. Соглашение действует в течение 49 лет и автоматически продлевается на последующие 25-летние периоды.

 

 

Источник: РИА Новости


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