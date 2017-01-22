Восемь расчетов тушили полыхавший автосервис на Васильевском

Крупный пожар произошел минувшей ночью на Васильевском острове в Петербурге. Горевшее на ста квадратных метрах здание тушили 8 расчетов.

О происшествии сообщает ГУ МЧС по Петербургу. По данным ведомства, в час ночи 22 января поступила заявка с улицы Уральской, 17 А. Огонь возник в двухэтажном здании, охватив оба этажа. Возгоранию присвоили повышенный номер сложности 1-бис.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, площадь пожара составила 100 квадратных метров. Восемь расчетов справились с огнем в 02.55.

Никто не пострадал.

Отметим, что, судя по данным открытых источников, по адресу: улица Уральская, 17 А, находятся шиномонтаж и автосервис.