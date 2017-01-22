На Ленинском сгорел троллейбус

Троллейбус сгорел на Юго-Западе Петербурга рано утром 22 января.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, информация о происшествии поступила в 06.12. У дома №88 по Ленинскому проспекту полыхал троллейбус.

"Сгорели все сгораемые части", – отметили в пресс-службе ведомства, добавив, что сведения о пострадавших уточняются.

С огнем справились в 07:41.

В соцсетях появились фотографии с места происшествия. На них, действительно, видно, что электротранспорт восстановлению, очевидно, не подлежит. Машин скорой помощи на месте происшествия, судя по снимкам, не было.