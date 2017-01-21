Россия сокращает добычу нефти опережающими темпами, говорить о том, что РФ сократит больше, чем обещала, рано. Об этом сообщил журналистам глава Минэнерго РФ Александр Новак, прибывший на заседание комитета по контролю за сокращением добычи членами ОПЕК и странами-производителями, не входящими в нефтяной картель.

"Давайте будем смотреть на текущую ситуацию, как она будет развиваться. Россия же впервые будет в этом участвовать. Мы делаем все возможное для того, чтобы участвовать в реализации соглашения", – сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о том, может ли Россия сократить больше, чем на 300 тыс. баррелей.

По словам министра, Россия сократила в январе добычу нефти на 100 тыс. баррелей в сутки.

"Сейчас мы где-то в среднем около 100 тыс. баррелей в сутки сократили. То есть компании наши идут опережающими темпами. Мы хотели в феврале выйти к этим показателям, так что...", – сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС.

Новак также сообщил, что он и саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех планируют обсудить на встрече в Вене сотрудничество стран в энергетике.