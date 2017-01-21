Ученые выяснили, как навыки вождения зависят от музыкального слуха

Специалисты из Монреальского университета сравнивали быстроту реакции музыкантов и людей, которые не занимаются музыкой.

Как выяснили ученые, наличие музыкального слуха у водителя положительно влияет на скорость реакции на дорогах, что уменьшает вероятность возникновения аварий.

В рамках исследования ученые сравнили быстроту реакции 16 музыкантов (среди них- арфистка, пианисты и скрипачи) и 19 людей, не обладающих музыкальным слухом. Участникам эксперимента предлагали нажимать кнопку мыши, когда они слышали звуки или чувствовали вибрацию. Итоги эксперимента свидетельствовали о том, что музыканты реагируют на внешние раздражители примерно на 30 процентов быстрее.

По словам ведущего автора исследования Саймона Лэндри, музыкальное образование ведет к тому, что время реакции на слуховые, тактильные и мультисенсорные сигналы сокращается, пишет "Вечерняя Москва".

Кроме того, ученые предложили пожилым людям, реакция которых ухудшается с возрастом, заняться игрой на музыкальных инструментах, что поможет замедлить данный процесс, передает The Telegraph.