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21.01.2017 21:54

Пошутивший про Коран блогер уехал из России из-за угроз ИГ

Популярный российский YouTube-блогер и комик Илья Мэддисон уехал из России из-за травли, которую организовали сторонники запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом в субботу, 21 января, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на друга блогера.

По словам знакомого Мэддисона, неизвестные угрожали комику в соцсетях и ломились в дверь квартиры его родителей. В результате блогер удалил свои аккаунты в Twitter и Instagram, покинул город Владимир, в котором находился, а позднее выехал из России. Он не стал обращаться в полицию по факту угроз, поскольку опасался, что на него заведут дело из-за оскорбления чувств верующих.

Собеседник радиостанции также заявил, что Мэддисон планирует выложить в сеть видеообращение с разъяснением ситуации, как только прибудет в безопасное место. На настоящий момент связи с блогером нет, а его местопребывание неизвестно.

Друг блогера отметил, что после освещения истории в СМИ с радикальными исламистами от имени Мэддисона и его отца стали связываться пранкеры. Теперь друзья комика опасаются, что Мэддисона могут обвинить в том, чего он на самом деле не говорил.

Ранее в одном из Telegram-каналов сторонников «Исламского государства» появился призыв найти и наказать Мэддисона. Поводом для возмущения стало видео выступления блогера, в котором он рассказывает историю о походе в туалет с Кораном. По словам комика, у него закончилась туалетная бумага, и он был вынужден использовать носок. Затем он демонстрирует публике тот самый носок и вкладывает его в книгу, которая в итоге оказалась Библией.

Источник: "Лента.ру"


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