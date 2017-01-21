В Анталье появилось граффити с убитым российским послом

Пранкер Лексус, он же Алексей Столяров, сообщил, что на здании одного из торговых центров провинции Анталья художник из Екатеринбурга Александр Гущин нарисовал портрет убитого в Анкаре посла РФ в Турции Андрея Карлова.

"Идея с портретом Карлова принадлежит режиссеру из Екатеринбурга Андрею Крупину и мне. Решили отправиться в Турцию и сделать такой стрит-арт. Как только мы начали рисовать портрет на здании торгового центра на трассе Анталья-Кемер, популярного у местных художников, сразу же приехали полицейские, которые спросили разрешение. Мы показали эскиз портрета и сказали, что это не вандализм. Готовы были оплатить штраф. Но полицейские, как только узнали, что мы из России и рисуем портрет убитого посла, никаких мер против нас предпринимать не стали, пожелали нам всего хорошего и уехали", — рассказал Столяров телеканалу "Вести".

По словам Столярова, изначально портрет Андрея Карлова должен был быть нарисован на здании Центра современного искусства в Анкаре, где он и был убит, передает РИА Новости.

"Но нас предостерегли, что в Анкаре есть радикалы, поэтому решили поехать в Анталью", – говорит он.

Столяров отметил, что местные жители, которые наблюдали за работой художника, подходили и выражали поддержку акции.

