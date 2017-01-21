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21.01.2017 21:19

Минфин вновь предложил ограничить расчеты наличными

В Министерстве финансов предложили «подумать» о запрете оплачивать крупные покупки наличными деньгами. Об этом на съезде партии «Единая Россия» заявил глава ведомства Антон Силуанов

Как передает РБК, Силуанов призвал вернуться к обсуждению вопроса о сокращении расчетов наличными деньгами в России для повышения собираемости налогов. «Многие страны идут по этому пути — особенно посмотрим на Индию, там пошла широкомасштабная атака на расчеты наличными», — привел пример министр. «Это очень правильно», — считает Силуанов.

Такие ограничения — элемент «обеления экономики», заявил министр, «за счет этого инструмента можно было бы собрать больше налогов, сделать экономику более прозрачной».

Силуанов предложил «двигаться постепенно», установив для начала «определенную планку для покупки дорогостоящих товаров», которые нельзя будет приобретать за наличные. В пример министр привел покупку квартир и автомобилей. «В любом случае, покупая квартиру или машину, носить деньги в сумке или чемодане — это просто, наверное, прошлый век!» — заявил Силуанов.

Ранее, в 2013 году, вопрос введения ограничений на оборот наличных уже рассматривался властями, напомнил Силуанов, но «вызвал бурную дискуссию, потому что были и противники, и сторонники этого действия».

В результате никаких решений принято не было. Тем не менее​ вводить «такие механизмы нужно», считает Силуанов, но «постепенно, так, чтобы не создавать неудобств нашим гражданам». Речь, в частности, о жителях муниципалитетов и регионов, в которых отсутствуют возможности для проведения безналичных расчетов, сказал министр.

​Минфин впервые озвучил идею ограничить оплату крупных покупок наличными в 2012 году. Согласно законопроекту ведомства, который, как планировалось, должен был вступить в силу с 1 января 2014 года, граждане обязывались оплачивать покупки стоимостью более 600 тыс. руб. с помощью банковских карт.

В 2013 году Минфин предлагал ограничить наличные расчеты суммой в 300 тыс. руб.

В конце ноября 2016 года газета «Известия» ссылкой на федерального чиновника из финансово-экономического блока правительства сообщила, что обсуждение законопроекта, который запрещает оплачивать крупные покупки наличными, было перенесено на 2018 год.

Источник: РБК


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