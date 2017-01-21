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21.01.2017 21:10

Россияне заняли третье место в эстафете на этапе Кубка мира по биатлону

Сборная России по биатлону заняла третье место в эстафете 4 по 7,5 километра на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце, сообщает «Лента.ру».

Гонка состоялась в субботу, 21 января. Первыми стали немцы, которые преодолели дистанцию за 1 час 13 минут 57,2 секунды. Вышедший на последний этап Симон Шемпп на фотофинише обогнал представителя Норвегии Эмиля Хегле Свендсена. Россияне уступили победителям 33,6 секунды.

В составе отечественной команды выступили Максим Цветков, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Антон Бабиков.

Эстафету пропускал Антон Шипулин, который в пятницу, 20 января, стал первым в индивидуальной гонке. Свое решение он объяснил желанием подготовиться к масс-старту.

Шестой этап Кубка мира проходит в Антхольце с 19 января и завершится 22 января мужским масс-стартом.
 

Источник: "Лента.ру"


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