Соколов: повышение тарифов «Платона» может быть однократным

Правительство РФ обсуждает однократное повышение тарифов «Платона», а не в два этапа, как сообщалось ранее, и перенесено на более поздний период. Об этом сказал министр транспорта РФ Максим Соколов в кулуарах Съезда «Единой России».

«Сейчас проект постановления (по повышению тарифов «Платона» – RNS) находится на площадке правительства. По итогам обсуждения он будет в определенной степени доработан. Мы обсуждали вопросы не поэтапного, а однократного повышения тарифа, но таким образом, чтобы общая финансовая нагрузка по году осталась бы в пределах еще меньше заявленных в начале предложений», – сказал Соколов.

«Предполагалось с первого февраля, а февраль уже на носу. Поэтому, скорее всего, это решение будет отодвинуто на определенный период времени и таким образом финансовая нагрузка на бизнес, который занимается автомобильными перевозками, должна даже снизиться по отношению к тем решениям, которые были изначально направлены в правительство», – сказал он.

Сроки введения повышающего тарифа он не назвал, отметив, что решение за правительством.

«Платон» — система сбора платы с 12-тонных грузовиков за проезд по федеральным трассам.

Полный тариф был установлен по решению правительства Российской Федерации еще летом 2015 года и составлял 3,73 рубля за 1 км проезда большегрузных автомобилей по федеральным трассам. Далее было принято решение об установлении льготного тарифа на определенный период — 3,6 рубля, а позже, c осени 2015 года, – установить на тестовый период эксплуатации этой системы суперльготный тариф: 1,53 рубля. Сейчас речь идет о повышении тарифа до 3,06 рубля. Ранее планировалось достичь этой цифры в два этапа.