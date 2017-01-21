Правительство предложило без суда блокировать сайты с пиратскими копиями фильмов, снятых с господдержкой

Правительство работает над подготовкой законопроекта о досудебной блокировке сайтов с пиратскими копиями фильмов, которые сняты при поддержке государства. Об этом рассказал RNS вице-спикер Петр Толстой, обсуждавший данную законодательную инициативу с главой Минкультуры Владимиром Мединским в рамках расширенного заседания думских комитетов по культуре и СМИ.

«Меры конкретные: речь идёт о досудебной блокировке сайтов и сайтов – «зеркал». Ко подчеркиваю в том проекте, который мы обсуждали с Мединским (Владимир Мединский, министр культуры РФ – ред.), речь идёт о национальном фильме, то есть о фильме, произведённом на деньги с участием бюджета, Фонда кино и так далее, то есть это достаточно узкий сегмент» – сказал Толстой в кулуарах съезда «Единой России».

Он добавил, что Госдума рассмотрит законопроект в ближайшее время.

О том, что Минкультуры России разрабатывает комплекс мер по ужесточению антипиратского законодательства, сообщал ранее министр культуры РФ Владимир Мединский. Министерство культуры поддерживает резкое ужесточение антипиратского законодательства, соответствующие предложения мы разрабатываем с депутатами Госдумы. Это обсуждалось на встрече у вице-спикера Петра Толстого, на расширенном заседании комитета по культуре и комитета по СМИ», — сказал министр.

Он добавил, что министерство предлагает комплекс мер по ужесточению антипиратского законодательства.

