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21.01.2017 20:44

МВД намерено создать базу отпечатков пальцев всех приезжих

МВД России работает над вопросом создания единой базы отпечатков пальцев для всех иностранцев, въезжающих на территорию страны. Об этом сообщила начальник главного управления по вопросам миграции МВД России Ольга Кириллова в интервью телеканалу «Россия 24».

«Сейчас прорабатываются изменения, в том числе мы говорим о том, что, наверное, пора всех въезжающих дактилоскопировать, создавать базу. Не только трудовых мигрантов, но и всех въезжающих», — сказала Кириллова.

Ранее начальник главного управления по вопросам миграции МВД сообщила, что на территории России находятся 2,5 млн граждан Украины.
 

Источник: "Газета.ру"


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Концерн ЮИТ запускает в России уникальную кампанию «100 Добрых Дел», суть которой заключается в том, чтобы за счет ресурсов ЮИТ оказать помощь людям в виде совершения небольших по масштабу дел, которые осуществляются на общее благо для улучшения повседневной жизни.
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