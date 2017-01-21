На киностудии «Ленфильм» снимается 17 проектов

Губернатор Георгий Полтавченко в субботу, 21 января, принял участие в совместном совещании членов художественного совета и членов попечительского совета киностудии «Ленфильм». На совещании подводились итоги работы киностудии в 2016 году и обсуждались планы на 2017 год.

По словам генерального директора киностудии Эдуарда Пичугина, в завершающую стадию вступила модернизация студии. Завершено производство пяти художественных и нескольких документальных фильмов. Начал работать киноцентр «Ленфильма», где можно посмотреть авторские и фестивальные кинокартины, увидеть костюмы и реквизит из легендарных кинолент.

В минувшем году киностудия принимала участие в городских мероприятиях – в частности в праздновании Дня кино, Дня знаний. «Ленфильм» впервые стал участником Ночи музеев. Также в 2016 году киностудия стала одной из площадок Санкт-Петербургского культурного форума.

Получило новое развитие творческое объединение «Ленмультфильм», продолжает работу учебный центр.

Эдуард Пичугин подчеркнул, что город поддерживает практически каждый проект киностудии, и поблагодарил губернатора за содействие.

В 2017 году «Ленфильм» планирует активно развивать собственное кинопроизводство – в настоящий момент в сценарном портфеле студии находятся 17 проектов. Производственные мощности киностудии загружены до октября. В этом году планируется ввести в эксплуатацию комплекс post production. «Ленфильм» также намерен создать эндаумент-фонд, который будет оказывать поддержку продвижению кинофильмов.

В этом году будут также отмечаться юбилеи легендарных кинолент «Ленфильма»: 70 лет исполняется фильму «Золушка», 50 лет фильмам «Начальник Чукотки», «Свадьба в Малиновке», «Женя, Женечка и Катюша», сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

В 2017 году киностудия намерена продолжать активное участие в городских праздниках и событиях.