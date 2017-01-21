Из-за непогоды сразу два рейса Мурманск - Петербург перенесены на утро воскресенья

Аэропорт Мурманска из-за метели закрыт до завтрашнего утра. Сегодняшние рейсы из аэропорта Мурманска в Санкт-Петербург отменены.

Вылеты рейсов 5Н519 авиакомпании «Нордавиа» и FV 6344 компании «Россия» из аэропорта Мурманска перенесены, информация об этом опубликована на онлайн-табло мурманского аэропорта.

По сообщениям местных СМИ, мурманский аэропорт закрыт как минимум до 9.00 мск 22 января из-за крайне неблагоприятных погодных условий: в регионе сейчас штормовой ветер в сочетании с сильным снегопадом.

Напомним, рейс 5Н519 должен был вылететь из Мурманска в Петербург еще в 7.30 21 января.