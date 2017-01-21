Сын убитого авторитетного бизнесмена демонстративно перегородил движение на Грибоедова

В центре Петербурга десятку автомобилистов пришлось подождать, пока сын очень известного бизнесмена Давида Сухумского, убитого пять лет назад в Озерках, со своей спутницей отлучатся по важным делам.

Как рассказал «Водителю Петербурга» читатель, днем 21 января на набережной канала Грибоедова черный BMW неожиданно перегородил проезд автомобилистам. Пара, вышедшая из иномарки, не обращая внимания на недовольство участников движения, отправилась в сторону бутика «Кашемир и шелк».

Как удалось выяснить, «БМВ» принадлежит 20-летнему сыну известного авторитетного бизнесмена конца 80-х Давида Тертеряна, более известного как Сухумский.

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