Минтранс направил в правительство отчет о проверке аэропорта Каира

Министр транспорта Максим Соколов в кулуарах XVI съезда «Единой России» заявил, что ведомство направило в правительство отчет о проверке аэропорта Каира.

Комментируя сроки возобновления регулярного авиасообщения с Египтом, министр предположил, что «это вопрос ближайшего недалекого будущего». При этом господин Соколов добавил, что доклад по безопасности чартерных рейсов в курортные города Египта еще не направлен в правительство. «Группа (авиаэкспертов. — Прим. "Ъ") только приехала, она даже не направила в Минтранс заключение, его формируют»,— цитирует ТАСС главу Минтранса.

Напомним, 31 октября в Египте потерпел крушение пассажирский Airbus A321 компании «Когалымавиа» (рейс Шарм-эш-Шейх—Санкт-Петербург), в результате которого погибли все 224 человека, находившихся на борту. После этого авиасообщение с Египтом было прекращено на неопределенный срок.