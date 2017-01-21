Роскомнадзор и прокуратура спорят о хамоне в Ульяновской области

Ульяновский районный суд внес в реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора ресурс jamonshop.es, так как «неограниченный круг лиц» мог получить доступ к «запрещенной информации о порядке приобретения, доставки, оплаты товаров, запрещенных к ввозу на территорию Российской Федерации» – хамона, паллет, колбас, сыров.

О судебном решении российских властей пользователь «Живого журнала» под ником NL http://nl.livejournal.com/1353255.html узнал из новогоднего письма своего испанского поставщика хамона. В своем послании представитель испанского поставщика заметил: «Мы должны Вас полностью успокоить и сообщаем, что мы как всегда на протяжении последних 5-ти лет, так и на сегодняшний день, продолжаем и работаем с нашим российским рынком. Наша замечательная продукция без каких-либо проблем отправляется каждый день на территорию Российской Федерации и доставляется в целости и сохранности. И поэтому мы Вам в данном письме желаем дать Вам наши некоторые рекомендации и советы, каким образом Вы можете без проблем зайти на наш сайт, как и раньше».

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Ульяновского районного суда Ульяновской области, осенью 2016 года районный прокурор обратился с исками о внесении в запретный список целого ряда ресурсов, предлагающих приобрести деликатесы, включенные в санкционные списки, например: apetito.com.ru , spanish-food.ru , gourmex.eu. Во всех случаях суд согласился с прокурором.

Сейчас, судя по информации судебного сайта, эти решения будут обжалованы Роскомнадзором.