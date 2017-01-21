Песков: иностранные спецслужбы могли стоять за кибератаками на наши банки

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, спецслужбы других стран могли стоять за кибератаками на российские банки, а также правительственные сайты, передает РИА «Новости» со ссылкой на интервью «Би-би-си».

«У нас также есть свидетельства того, что некие иностранные спецслужбы могли стоять за некоторыми крайне интенсивными атаками на наши банки и на наши официальные веб-сайты», — сказал он.

Ранее Песков заявил, что Россия ежедневно подвергается кибератакам из США и Германии.

