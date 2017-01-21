Бесплатную приватизацию могут продлить для трех категорий граждан

Министр строительства и ЖКХ Михаил Мень заявил о том, что бесплатная приватизация жилья может быть продлена еще на год для трех категорий граждан, сообщает ТАСС.

По словам главы ведомства, депутатами был разработан законопроект о продлении бесплатной приватизации для сирот, жителей Крыма и аварийных переселенцев.

Мень пояснил, что Минстрой поддерживает эту инициативу. В ближайшее время документ должен поступить в ведомство на рассмотрение.

«По-видимому, речь идет о годовом продлении», — сказал он.

Министр напомнил, что бесплатная приватизация жилья завершается в марте нынешнего года.

В апреле 2016 года сообщалось о том, что Госдума отклонила законопроект о продлении до 1 марта 2018 года бесплатной приватизации жилья.

