«Зенит» забил четыре мяча в ворота «Чанчунь Ятай»

Победу одержал футбольный клуб «Зенит» в заключительном матче на сборах в Дубае. Со счетом 4:0 была обыграна китайская команда «Чанчунь Ятай».

Главный тренер сине-бело-голубых Мирча Луческу с первых минут на поле выпустил следующий состав: Лунёв, Анюков, Нету, Кришито, Жирков, Хави Гарсия, Эрнани, Могилевец, Мак, Молло, Дзюба. Единственный гол до перерыва на 15-й минуте забил Мак.

Во втором тайме вышли: Лодыгин, Зуйков, Ломбертс, Йованович, Чернов, Мусаев, Цаллагов, Эрнани, Юсупов, Джорджевич и Кокорин. На 48-й минуте отличился Юсупов, на 55-й – Кокорин, на 67-й – вновь Юсупов.

Таким образом, за время первых сборов в Дубае «Зенит» одержал три победы и трижды сыграл вничью. Вторая часть подготовки к весенней части сезона пройдет в Испании.