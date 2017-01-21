На Невском полиция задержала активиста на акции против войны на Украине

На углу Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы проходит акция против войны на Украине, есть первый задержанный.

Двое пикетчиков с плакатами, призывающими «Остановить войну в Украине», встали на Малой Конюшенной улице в 16 часов. Ещё около 20 активистов начали молча раздавать прохожим воздушные шарики желтого и голубого цветов.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места события, пикетчиков было трое, но одного из них сотрудники полиции задержали до того, как он успел развернуть плакат. Двое оставшихся находятся друг от друга на расстоянии более 50 метров, установленых законом для одиночных пикетов.

Одновременно свою акцию на том же месте проводят несколько представителей «Национально-освободительного движения» (НОД), с плакатами, прославляющими Новороссию, «Русскую весну» и СССР.