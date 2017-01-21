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21.01.2017 17:09
12 Комментариев

На Невском полиция задержала активиста на акции против войны на Украине

На углу Невского проспекта и Малой Конюшенной улицы проходит акция против войны на Украине, есть первый задержанный.

Двое пикетчиков с плакатами, призывающими «Остановить войну в Украине», встали на Малой Конюшенной улице в 16 часов. Ещё около 20 активистов начали молча раздавать прохожим воздушные шарики желтого и голубого цветов.

На Невском полиция задержала активиста на акции против войны на Украине

Как сообщает корреспондент «Фонтанки» с места события, пикетчиков было трое, но одного из них сотрудники полиции задержали до того, как он успел развернуть плакат. Двое оставшихся находятся друг от друга на расстоянии более 50 метров, установленых законом для одиночных пикетов.

Одновременно свою акцию на том же месте проводят несколько представителей «Национально-освободительного движения» (НОД), с плакатами, прославляющими Новороссию, «Русскую весну» и СССР.


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комментарии пользователей (12)
vredina
21 января 2017 г. 19:41
Snaky: Думаете акционистов без взятия в Киев не пустят? Хотя, да на вид призывного возраста.
ФИНЭК
21 января 2017 г. 19:20
Помогите перевести английский текст на фото.
stock
21 января 2017 г. 18:28
Snaky: план барбаросса 2
Snaky
21 января 2017 г. 18:26
Яната: Вот те раз. Всего-то год прошел. :))
Предложения Стрелкова по разрешению кризиса на Украине. Очень коротко и "тезисно". Последовательность действий: 1. В рамках т.н. "минского формата" (сойдет для одного раза — "на безрыбье") к "украинской стороне" выдвигается требование немедленно прекратить огонь и вывести все войска за административные границы ЛДНР — в качестве предварительного условия для любых дальнейших переговоров. 2. Поскольку по п.1 можно смело ожидать решительного отказа, ВС РФ сосредотачиваются по всей протяженности российско-украинской границы. 3. Президент РФ в публичном обращении к народу РФ подробно рассказывает обо всех преступлениях укро-хунты и объявляет о разрыве с ней дипломатических и экономических отношений. При этом подчеркивается, что для властей РФ украинский народ был и остается братским и в качестве врага (именно так, а не иначе) рассматривается только русофобская прозападная хунта, легитимность которой с данного момента не признается. В Киеве начинается паника. 4. Опираясь на озвученную твердую решимость выдворения из Киева хунты, по линии спецслужб осуществляется прием перебежчиков и скупка сколько-нибудь приеимлемых чиновников и политиков. "Правительство в изгнании" признается официально — с установлением с ним дип.отношений. 5. ЛДНР официально объединяются в Новороссию во главе с общим правительством, РФ признает независимость Новороссии и заключает с ней договор о дружбе и взаимопомощи. Российские войска официально вступают на территорию Новороссии. Паника в Киеве нарастает, российские спецслужбы при помощи всех экономических рычагов ей содействуют. Новороссия признается "Украинским правительством в изгнании", устанавливает с ним дипломатические отношения и начинает переговоры о создании союзного государства. 6. Новороссия и РФ повторно предъявляют ультиматум Киеву, требуя немедленно прекратить агрессию, вывести войска и начать переговоры о признании независимости. Киев отвергает. 7. ВС РФ и ВС Новороссии начинают наступление по всей протяженности границы и осуществляют разгром украинских войск. На освобожденной территории под эгидой Правительства Украины в изгнании создаются новые органы власти и формируется Освободительная армия. ВСУ, убедившись, что "шуточки кончились", начинает повально разваливаться, часть войск переходит на сторону Правительства в изгнании. Через 10-14 дней армии у хунты не будет. Совместными силами российские войска и армия Новороссии выходят на рубеж Харьков— Днепропетровск — Запорожье — Николаев— Одесса. Освободительная армия продолжает движение и освобождает Киев (при содействии ВС РФ). 8. В Киеве создается новая власть, которая определяется с новыми границами Украины и Союзного Государства Украины и Новороссии. Начинается процесс создания Единого Союзного Государства России, Украины и Новороссии.
:)
stock
21 января 2017 г. 18:17
Яната: уже?
528157
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