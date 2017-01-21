Россия снова применила в Сирии Дальнюю авиацию

Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 нанесли удар по объектам террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, организация запрещена в России) в сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

Самолеты Дальней авиации поднялись в воздух с территории России и атаковали позиции боевиков 21 января, уточнили в ведомстве. «Данными объективного контроля подтверждено успешное поражение всех назначенных объектов», — подчеркнули в Минобороны. Целями стали лагеря террористов, склады оружия и боеприпасов, скопления бронетехники и живой силы.

Прикрытие бомбардировщиков обеспечивали истребители Су-30СМ и Су-35С, взлетевшие с авиабазы Хмеймим. После выполнения задачи Ту-22М3 вернулись на аэродромы в Россию.

18 января совместный удар по боевикам ИГ в Сирии нанесла российская авиагруппа и самолеты ВВС Турции. К воздушной операции были привлечены девять самолетов ВКС России и восемь турецких боевых машин. Были поражены 36 объектов террористов.

Впервые российская Дальняя авиация в ходе операции против группировок радикальных исламистов в Сирии была использована 17 ноября 2015 года. 23 бомбардировщика нанесли удары по позициям террористов ИГ.