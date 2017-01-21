В Петербурге попались четверо объявленных в федрозыск



За минувшую пятницу, 20 января, в разных районах Петербурга полицейские задержали четверых мужчин, ранее объявленных в федеральный розыск.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сразу в нескольких городских районах правоохранители задержали преступников, которые были объявлены в федеральный розыск по подозрению в совершении различных преступлениях в ряде регионов страны.

Около полуночи на улице Чайковского нашли мужчину, которого ищут в Новокузнецке за мошенничество. Злоумышленник доставлен в территориальный отдел полиции.

Около двух часов дня в Авиагородке на улице Пилотов задержали объявленного в розыск на территории Псковской области. Подозреваемый доставлен в УМВД России по Псковской области.

В это же время был задержан на Колпинском шоссе обвиняемый в грабеже на территории Ставрополя. Злоумышленник доставлен в территориальный район полиции, инициатору розыска сообщено. И в полседьмого вечера поймали объявленного в федеральный розыск за вымогательство.