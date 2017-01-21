В Интернете появилась петиция за ликвидацию полигона в Приморском районе

Петербуржцы выступили за создание стандартов зловония в России.

В Интернете появилась петиция «против вони». Горожане, страдающие от едкого неприятного запаха на севере Петербурга, собирают подписи за ликвидацию полигона «Северный» и «нормирование качества атмосферного воздуха в части запахов» в России.

Документ, который за два дня собрал на сайте change.org две сотни подписей, обращает внимание чиновников на неприятный запах на севере города. По словам автора прошения Максима Дементьева, жители Приморского и Курортного районов страдают от соседства с полигоном «Северный», сообщает «Конкретно.ру».

Помимо устранения причин неприятного запаха на полигоне «Северный», общественник просит «выступить с законодательной инициативой о гигиеническом нормировании качества атмосферного воздуха в части запахов на территории Российской Федерации, а также разработки методик их определения». Последними пунктами значится необходимость выяснить причины бездействия губернатора Георгия Полтавченко.

Напомним, полигон складирования осадка сточных вод «Северный» появился на карте города на Неве с 1987 года. С 2011 года жители соседних с полигоном районов начали жаловаться на едкий неприятный запах.