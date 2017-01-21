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21.01.2017 16:49

Минтруд и Минстрой обсуждают снижение льготной ставки ипотеки для семей с детьми до 8%

Минтруд и Минстрой обсуждают снижение льготной ставки по кредиту АИЖК для семей с детьми с 12% до 8%, рассказал журналистам министр Максим Топилин.

«У нас была идея дать какие-то преференции (семьям – RNS), когда родился ребёнок, потому что в это время зарплаты у одного родителя либо просто нет, кредит получить сложно, либо если он есть, его обслуживать сложнее, поэтому мы с Минстроем думали над тем, что дать в это время может какую-то дополнительную выплату, мы говорили о том, что давайте сделаем для семей с детьми, сейчас у нас льготный кредит по АИЖК что-то около 12%, давайте сделаем 8%, чтобы было существенно, мы пока с ними отрабатываем»,— сказал Топилин.

Минтруд поддерживает предложение Минстроя о выплате взносов по ипотеке за счёт средств маткапитала на время декретного отпуска. «Надо подумать, мне кажется, что в этом есть рациональное зерно», — цитирует слова Топилина RNS.
 
 

Источник: RNS


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