«Манеж» захватила «Китайская армия»

Пятиметровый воин в древнем облачении - копия одной из скульптур «Терракотовой армии», знаменитого археологического памятника в Китае, – строго смотрит на Петербург со ступеней «Манежа». За его спиной начала работу выставка «Китайская армия», экспонатами которой являются произведения искусства, созданные современными китайскими военными художниками.

Представленные авторы – профессионалы: они прошли обучение в Академии искусств Народно-освободительной армии Китая. При этом армия для них, судя по работам, – понятие философское: здесь автомат АК-47, контуры которого вырезаны из бумаги, оставляет разноцветный шлейф собственных копий, складывающихся по типу бумажного фонарика. А морщинистые лица ветеранов, проживающих последние годы, на картине сливаются с природой, становясь ее частью.

На выставке представлены живопись, инсталляции и видеоработы – кадры с женским батальоном, марширующим по площади Тяньаньмэнь во время парада, а также мультфильм о межпланетных приключениях загадочного, но милого и одинокого существа, в один прекрасный день оказавшегося на багажной ленте аэропорта.

Выставка великолепно оформлена и подана, она заставляет жить все пространство «Манежа»: красные звезды на зеленых коробках, парящих над входной зоной, перекликаются с красной «Великой китайской стеной», разделяющей пространство зала продольно (надо ли говорить, что начало стены знаменует портрет Великого кормчего). Во внутренней части стены располагаются кинозалы и инсталляции, а снаружи – живопись, которую вместе с посетителями «смотрят» воины терракотовой армии.

Стенды на втором этаже «Манежа», напоминающие фрагменты армейского деревянного забора, покрашенного зеленой краской, не касаются пола. Все это создает ощущение легкости, эксперимента, разнообразия и при этом удивительной цельности. А техника, в которой выполнены работы, не похожа ни на что из представленного сейчас в Петербурге: она современна ровно в той степени, чтобы быть близкой зрителю и комфортной для восприятия.

На подготовку экспозиции у куратора выставки Семена Михайловского ушло пять лет. Побывать на выставке можно до 10 февраля.