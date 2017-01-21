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21.01.2017 16:40

«Манеж» захватила «Китайская армия»

Пятиметровый воин в древнем облачении - копия одной из скульптур «Терракотовой армии», знаменитого археологического памятника в Китае, – строго смотрит на Петербург со ступеней «Манежа». За его спиной начала работу выставка «Китайская армия», экспонатами которой являются произведения искусства, созданные современными китайскими военными художниками.
«Манеж» захватила «Китайская армия»

Представленные авторы – профессионалы: они прошли обучение в Академии искусств Народно-освободительной армии Китая. При этом армия для них, судя по работам, – понятие философское: здесь автомат АК-47, контуры которого вырезаны из бумаги, оставляет разноцветный шлейф собственных копий, складывающихся по типу бумажного фонарика. А морщинистые лица ветеранов, проживающих последние годы, на картине сливаются с природой, становясь ее частью.

На выставке представлены живопись, инсталляции и видеоработы – кадры с женским батальоном, марширующим по площади Тяньаньмэнь во время парада, а также мультфильм о межпланетных приключениях загадочного, но милого и одинокого существа, в один прекрасный день оказавшегося на багажной ленте аэропорта.

«Манеж» захватила «Китайская армия»

Выставка великолепно оформлена и подана, она заставляет жить все пространство «Манежа»: красные звезды на зеленых коробках, парящих над входной зоной, перекликаются с красной «Великой китайской стеной», разделяющей пространство зала продольно (надо ли говорить, что начало стены знаменует портрет Великого кормчего). Во внутренней части стены располагаются кинозалы и инсталляции, а снаружи – живопись, которую вместе с посетителями «смотрят» воины терракотовой армии.

Стенды на втором этаже «Манежа», напоминающие фрагменты армейского деревянного забора, покрашенного зеленой краской, не касаются пола. Все это создает ощущение легкости, эксперимента, разнообразия и при этом удивительной цельности. А техника, в которой выполнены работы, не похожа ни на что из представленного сейчас в Петербурге: она современна ровно в той степени, чтобы быть близкой зрителю и комфортной для восприятия.

На подготовку экспозиции у куратора выставки Семена Михайловского ушло пять лет. Побывать на выставке можно до 10 февраля.

 


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