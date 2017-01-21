Лавров объяснил, откуда у ИГ деньги

Глава МИД России Сергей Лавров на Международном антинаркотическом форуме заявил, что запрещенная в России террористическая группировка «Исламское государство» финансируется за счет доходов от продажи наркотиков, сообщает ТАСС.

По его словам, ИГ в Сирии, Ираке и других странах существует за счет контрабанды нефти и производства наркотиков.

«Именно наркобизнес, наркоиндустрия финансирует львиную долю затрат, за счет которых существуют террористические организации и организованная преступность», — подчеркнул Лавров, отметив, что наркотики напрямую связаны с существующими в отношении России угрозами международной безопасности.

Министр отметил, что «вокруг нас Афганистан», где не территориях, контролируемых талибами и другими оппозиционными группировками, постоянно наращивается производство наркотиков.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

