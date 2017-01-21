В Сбербанке опровергли информацию о хранении изъятых у Захарченко денег

Заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов опроверг заявление главы управления инкассации Андрея Новикова о том, что изъятые у задержанного по подозрению в коррупции полковника антикоррупционного главка МВД Александра Захарченко деньги планируется хранить в самом банке, передает РИА Новости.

«Нет, конечно. Это, видимо, неудачно интерпретированные чьи-то слова. К этому мы не имеем никакого отношения, деньги не у нас», — сказал он.

Он также подчеркнул, что данные средства являются вещественным доказательством, и отметил, что банк не занимается их хранением.

Ранее сообщалось, что дело подполковника Захарченко передали в центральный аппарат СК.