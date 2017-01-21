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21.01.2017 15:49

Песков: невозможно просто убрать ракеты из Калининграда

Российские ракеты останутся в Калининграде до тех пор, пока не прояснятся планы по созданию антироссийского противоракетного комплекса в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости со ссылкой на интервью Би-би-си.

«Невозможно просто убрать эти ракеты из Калининграда, не зная, будут ли планы по созданию антироссийского противоракетного комплекса упразднены на европейском континенте», — сказал он.

Ранее сообщалось, что самолет НАТО провел оперативную разведку вблизи Калининградской области.
 

Источник: "Газета.ру"


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