Песков: невозможно просто убрать ракеты из Калининграда

Российские ракеты останутся в Калининграде до тех пор, пока не прояснятся планы по созданию антироссийского противоракетного комплекса в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости со ссылкой на интервью Би-би-си.

«Невозможно просто убрать эти ракеты из Калининграда, не зная, будут ли планы по созданию антироссийского противоракетного комплекса упразднены на европейском континенте», — сказал он.

Ранее сообщалось, что самолет НАТО провел оперативную разведку вблизи Калининградской области.

