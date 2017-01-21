В Петербурге мошенница «заработала» за три квартала 1,2 млн рублей

По подозрению в кражах и мошенничестве в Кронштадте и Сестрорецке задержана 26-летняя девушка. По версии следствия, с сообщником она смогла похитить у доверчивых граждан более миллиона рублей.

В течение прошлого года 26-летняя девушка вместе с товарищем промышляла кражами и мошенничестве. Так, 21 марта 2016 года в Кронштадте она вместе с неизвестным сообщником у дома 39 на проспекте Ленина обманом получила 605 тысяч рублей у женщины. А 14 апреля прошлого года на той же улице, но у дома 21, они обманули другую жертву на сумму в 423 тысячи.

Почувствовав свою безнаказанность, летом, 31 июля, парочка вновь вышла на дело. Под надуманным предлогом злоумышленники пробрались в одну из квартир на Приморском шоссе в Сестрорецке и украли 200 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, возбуждены уголовные дела по статьям "кража" и "мошенничество", подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

