Пенсионерка из Петербурга отдала лжесоцработницам 150 тысяч и украшения

Крупной суммы денег и золотых украшений лишилась петербургская пенсионерка после прихода незваных гостей. Две преступницы под видом соцработников вошли в доверие горожанке, она их впустила в дом. А после их ухода не обнаружила ценных вещей,

Как стало известно "Фонтанке", вечером 20 января в полицию обратилась жительница дома на проспекте Металлистов с заявлением о том, что ее 78-летняя мать стала жертвой мошенниц. В тот день две неизвестные проникли в квартиру под видом соцработников.

Они обманом получили от пенсионерки 150 тысяч рублей, а также пять золотых колец с драгоценными камнями, стоимость которых оценивается в 54 тысячи рублей.

Женщины скрылись, их разыскивают по приметам. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).