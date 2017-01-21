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Строительство
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21.01.2017 14:37

В Петербурге за счет бюджета открываются два детсада

Губернатор Георгий Полтавченко сегодня, 21 января, проинспектировал два новых детских сада в Приморском и Петроградском районах города. Здания построены за счет городского бюджета и уже получили разрешение на ввод в эксплуатацию.

Детский сад на проспекте Испытателей рассчитан на 150 мест. В учреждении будут работать 10 разновозрастных групп по 15 человек, в том числе три ясельные, сообщает пресс-служба губернатора Петербурга.

Вместимость детского сада на Морском проспекте – 90 человек. Здесь оборудовано пять групповых ячеек. В ясельную и младшую группы наберут по 15 детей, в остальных трех группах будет по 20 человек.

«Осмотрев помещения детских садов, Георгий Полтавченко высоко оценил качество строительных работ. Оба здания оснащены бассейнами, уличными игровыми площадками и приспособлены для маломобильных групп населения», – отмечает пресс-служба.


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