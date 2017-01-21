Скворцова: В России стали меньше пить и курить

За последние несколько лет в России наблюдается уменьшение употребления алкоголя и сигарет. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова на съезде «Единой России», сообщает ТАСС.

«У нас существенно снизилось потребление алкоголя, для людей с 18 лет — до 10 с небольшим литров», — сказала министр, отметив, что необходимо стремиться к снижению потребления до 8 л в год на человека.

Также Скворцова добавила, что отношение к курению в стране изменилось. В ходе опроса детей в возрасте от 13 до 15 лет выяснилось, что число желающих начать курить уменьшилось в два раза, а курящих — в 2,5.

«У нас взрослые стали курить на треть меньше», — добавила она.

Ранее сообщалось, что потребление алкоголя в России сократилось почти в два раза за 10 лет.

